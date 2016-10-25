Україні потрібно розвинути програми з профілактики хвороб - М.Едінгтон
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Україні важливо розвивати профілактичні заходи для попередження хвороб. Про це під час спільної прес-конференції з в.о. міністра охорони здоров’я Уляною Супрун повідомив голова підрозділу з управління грантами Глобального фонду Марк Едінгтон, передає кореспондент УНН.
"Важливо зосереджувати увагу на профілактичних програмах для того, щоб не дати людям підхопити хвороби", - сказав М.Едінгтон.
Також він зазначив, що рішення українського уряду виділити додаткові кошти на боротьбу з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом є надзвичайно важливими. Сама організація планує виділити Україні стабільну суму коштів.
"У нас є фіксовані суми асигнувань для країн, яким ми допомагаємо, а це понад 100 країн світу. І зараз є така тенденція спрямовувати кошти на країни, де є вище навантаження і нищий дохід, наприклад, країни Африки. Тому підвищення фінансування для України малоймовірне. Звичайно, ми враховуємо, проблеми на сході України, тому ми будемо переглядати наше асигнування, але загалом ми розраховуємо все за формулою навантаження захворюваності і рівень доходу", - зауважив М.Едінгтон.
Як повідомляв УНН, у Києві планують зробити доступним експрес-тестування на ВІЛ.