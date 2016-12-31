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12 марта, 19:49 • 105745 просмотра

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Украине чрезвычайно важно, что поддержка США имеет двухпартийный характер - Президент

Украине чрезвычайно важно, что поддержка США имеет двухпартийный характер - Президент

Киев • УНН

 • 7707 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Донецкой области вместе с сенатором США Джоном Маккейном отметил важность и неизменность поддержки Украины США, передает УНН.

"Для нас очень важно, что поддержка США имеет двухпартийный характер. Что с украинцами в равной степени солидарны как республиканцы, да и демократы. Как сенаторы, так и конгрессмены. И это позволяет нам твердо рассчитывать на неизменность политики США в отношении Украины на основе нашей преданности общим евроатлантическим демократическим ценностям. И я благодарю, потому что и сегодня здесь представлена ​​и республиканская и демократическая часть американского сената", - отметил во время выступления в Мариуполе П.Порошенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко прибыл к пограничникам в Донецкой области вместе с сенатором США Дж.Маккейном.

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