Украине чрезвычайно важно, что поддержка США имеет двухпартийный характер - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Донецкой области вместе с сенатором США Джоном Маккейном отметил важность и неизменность поддержки Украины США, передает УНН.
"Для нас очень важно, что поддержка США имеет двухпартийный характер. Что с украинцами в равной степени солидарны как республиканцы, да и демократы. Как сенаторы, так и конгрессмены. И это позволяет нам твердо рассчитывать на неизменность политики США в отношении Украины на основе нашей преданности общим евроатлантическим демократическим ценностям. И я благодарю, потому что и сегодня здесь представлена и республиканская и демократическая часть американского сената", - отметил во время выступления в Мариуполе П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко прибыл к пограничникам в Донецкой области вместе с сенатором США Дж.Маккейном.