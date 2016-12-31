Україні надзвичайно важливо, що підтримка США має двопартійний характер – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Донеччині разом із сенатором США Джоном Маккейном відзначив важливість та незмінність підтримки України США, передає УНН.
“Для нас надзвичайно важливо, що підтримка США має двопартійний характер. Що з українцями рівною мірою солідарні як республіканці, та і демократи. Як сенатори, так і конгресмени. І це дозволяє нам твердо розраховувати на незмінність політики США щодо України на основі нашої відданості спільним євроатлантичним демократичним цінностям. І я дякую, бо і сьогодні тут представлена і республіканська і демократична частина американського сенату”, — зазначив під час виступу у Маріуполі П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прибув до прикордонників на Донеччині разом із сенатором США Дж.Маккейном.