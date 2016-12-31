Україні надзвичайно важливо, що підтримка США має двопартійний характер – Президент

“Для нас надзвичайно важливо, що підтримка США має двопартійний характер. Що з українцями рівною мірою солідарні як республіканці, та і демократи. Як сенатори, так і конгресмени. І це дозволяє нам твердо розраховувати на незмінність політики США щодо України на основі нашої відданості спільним євроатлантичним демократичним цінностям. І я дякую, бо і сьогодні тут представлена і республіканська і демократична частина американського сенату”, — зазначив під час виступу у Маріуполі П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко прибув до прикордонників на Донеччині разом із сенатором США Дж.Маккейном.