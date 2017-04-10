Украинец Е.Шахов отметился голом в составе "ПАОКа"

Наш соотечественник на 35 минуте матча замкнул прострел другого экс-игрока "Днепра" Лео Матоса.

Команда украинца нанесла разгромное поражение 20-кратному чемпиону Греции - 3:0.

Стоит отметить, что гол стал уже 6-м за "ПАОК" для Е.Шахов в нынешнем сезоне - 3 в чемпионате, 2 в Кубке Греции и еще один в Лиге Европы.

Примечательно, что во втором поединке команда другого представителя Украины Дмитрия Чигринского "АЭК" разгромила "Керкиру" - 5:0. Украинский защитник провел на поле все 90 минут.

Добавим также, сейчас "ПАОК" с 55 очками находится на 2-й позиции первенства Греции, уступая "Олимпиакосу" 6 баллов. А "Панатинаикос" с 51 пунктом занимает 4-ю строчку, "АЭК" - 5-й (49).

Как сообщал УНН, Е.Шахов был вызван в сборную на отборочную игру ЧМ-2108 .