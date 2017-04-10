Українець Є.Шахов відзначився голом у складі "ПАОКа"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Півзахисник збірної України та грецького "ПАОКу" Євген Шахов допоміг своєму клубові перемогти "Панатінаїкос" у домашній грі 28 туру чемпіонату Греції, передає УНН з посиланням на сайт "ПАОКа".
Наш співвітчизник на 35 хвилині матчу замкнув простріл іншого екс-гравця "Дніпра" Лео Матоса.
Команда українця завдала розгромної поразки 20-кратному чемпіонові Греції – 3:0.
Варто відзначити, що гол став вже 6-м за "ПАОК" для Є.Шахова у нинішньому сезоні – 3 в чемпіонаті, 2 в Кубку Греції і ще один в Лізі Європи.
Примітно, що у другому поєдинку команда іншого представника України Дмитра Чигринського "АЕК" розгромила "Керкіру" – 5:0. Український оборонець провів на полі усі 90 хвилин.
Додамо також, наразі "ПАОК" з 55 очками знаходиться на 2-й позиції першості Греції, поступаючись "Олімпіакосу" 6 балів. Натомість "Панатінаїкос" з 51 пунктом займає 4-й рядок, "АЕК" – 5-й (49).
Як повідомляв УНН, Є.Шахов був викликаний до збірної на відбіркову гру ЧС-2108.