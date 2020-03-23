Украинец вошел в топ-5 командного бомбардирского рейтинга Европы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104754 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107441 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109380 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108008 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117671 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101854 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106069 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106794 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131689 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130502 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украинец вошел в топ-5 командного бомбардирского рейтинга Европы

Украинец вошел в топ-5 командного бомбардирского рейтинга Европы

Киев  •  УНН

 • 11887 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Портал Transfermarkt составил рейтинг лучших трио бомбардиров среди топ-10 европейских чемпионатов, передает УНН.

Пятое место досталось представителям "Гента" из Бельгии, а именно тройке Дэвида, Депуатра и нашего Романа Яремчука. В сумме они забили 55 голов. Яремчук отдельно забил 17.

Лидером списка оказались игроки "ПСЖ" - 68 мячей. В активе Мбаппе 30 голов, Икарди - 20 и Неймара - 18 За ними разместились футболисты "Баварии" Левандовски, Гнарби и Мюллер - 67. Тройку замкнули представители "Манчестер Сити" - Агуэро, Стерлинг, Габриэль Жезус - 61.

Заметим, что за основу рейтинга взято количество забитых мячей во внутренних чемпионатах, кубках и еврокубках.

Украинские Национальные Новости

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