Украинец вошел в топ-5 командного бомбардирского рейтинга Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Портал Transfermarkt составил рейтинг лучших трио бомбардиров среди топ-10 европейских чемпионатов, передает УНН.
Пятое место досталось представителям "Гента" из Бельгии, а именно тройке Дэвида, Депуатра и нашего Романа Яремчука. В сумме они забили 55 голов. Яремчук отдельно забил 17.
Лидером списка оказались игроки "ПСЖ" - 68 мячей. В активе Мбаппе 30 голов, Икарди - 20 и Неймара - 18 За ними разместились футболисты "Баварии" Левандовски, Гнарби и Мюллер - 67. Тройку замкнули представители "Манчестер Сити" - Агуэро, Стерлинг, Габриэль Жезус - 61.
Заметим, что за основу рейтинга взято количество забитых мячей во внутренних чемпионатах, кубках и еврокубках.