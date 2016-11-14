Украинец стал победителем Кубка Кремля по бильярду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В финале 11-го ежегодного турнира - Кубок Кремля в дисциплине Комбинированная пирамида победителем стал украинский спортсмен Дмитрий Белозеров. Об этом сообщает Федерация спортивного бильярда Украины, передает УНН.
В финале со счетом 4:0 наш соотечественник одержал победу над Алибек Омаровым из Казахстана.
Третье место у мужчин разделили Есиддинов Камолиддин (Кыргызстан) и Крыжановский Сергей (Молдова).
У женщин в этом году в пятый раз обладательницей Кубка стала Диана Миронова, обыграв в финале в контровой партии Ольгу Милованову. Бронзовые медали также у представительниц России - Элины Нагулы и Кристины Гудзь.
Добавим, что в американском пуле лучшим стал спортсмен из Греции Казакис Александрос, в финальной встрече со счетом 9: 6 он выиграл у представителя Германии Хохманн Торстена.