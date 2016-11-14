Українець став переможцем Кубка Кремля з більярду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У фіналі 11-го щорічного турніру — Кубок Кремля в дисципліні Комбінована піраміда переможцем став український спортсмен Дмитро Білозеров. Про це повідомляє Федерація спортивного більярду України, передає УНН.
У фіналі з рахунком 4:0 наш співвітчизник здобув перемогу над Алібеком Омаровим з Казахстану.
Третє місце у чоловіків розділили Есіддінов Камоліддін (Киргизстан) і Крижановський Сергій (Молдова).
У жінок в цьому році в п’ятий раз володаркою Кубка стала Діана Миронова, обігравши в фіналі у контровій партії Ольгу Милованову. Бронзові медалі також у представниць Росії — Еліни Нагули і Христини Гудзь.
Додамо, що в американському пулі кращим став спортсмен з Греції Казакіс Александрос, у фінальній зустрічі з рахунком 9:6 він виграв у представника Німеччини Хохманна Торстена.