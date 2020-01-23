Украинец попытался провезти в Россию комплектующие к бронетехнике

"Вчера пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни, по информации сотрудников СБУ, предотвратили попытку незаконного перемещения через границу товаров двойного назначения", - говорится в сообщении.

Так, в пункт пропуска "Пески" прибыл гражданин Украины 1979 года рождения. Он направлялся в Россию. Во время досмотра багажа мужчины правоохранители обнаружили призменный прибор наблюдения, который используется на бронированной технике и является товаром двойного назначения.

Товар изъят сотрудниками компетентных правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской незаконный вывоз за пределы Украины запасных частей к военной авиационной технике.