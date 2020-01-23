Українець спробував провезти в Росію комплектуючі до бронетехніки

"Учора прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці, за інформацією співробітників СБУ, запобігли спробі незаконного переміщення через кордон товарів подвійного призначення", - сказано у повідомленні.

Так, в пункт пропуску "Піски" прибув громадянин України 1979 року народження. Він прямував до Росії. Під час огляду багажу чоловіка правоохоронці виявили призменний прилад спостереження, який використовується на броньованій техніці та є товаром подвійного призначення.

Наразі товар вилучено співробітниками компетентних правоохоронних органів. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України попередили на Харківщині незаконне вивезення за межі України запасних частин до військової авіаційної техніки.