На Харківщині двоє чоловіків намагалися вивезти запчастини для військової авіації до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України попередили на Харківщині незаконне вивезення за межі України запасних частин до військової авіаційної техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що місцеві мешканці, які є фахівцями в авіаційній галузі, нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли, у тому числі уживані, до реактивного навчально-бойового літака "Л-39"-"Альбатрос". Він перебуває на озброєнні у понад 30-ти країнах світу", - сказано у повідомленні.
За даними СБУ, зловмисники вивозили комплектуючі за межі нашої держави з приховуванням від митного контролю і надалі використовували для проведення регламентних робіт з обслуговування цього типу літаків за кордоном.
Правоохоронці зупинили двох фігурантів справи у зоні митного посту міжнародного аеропорту "Харків".
Зловмисники намагалися під виглядом автомобільних запчастин незаконно вивезти до однієї з країн ЄС комплектуючі до літака, що є товарами подвійного призначення.
Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення фігурантам оборудки про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ запобігла незаконному ввезенню в Україну комплектуючих до гвинтокрила "МІ-24".