В Харьковской области двое мужчин пытались вывезти запчасти для военной авиации в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской области незаконный вывоз за пределы Украины запасных частей к военной авиационной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что местные жители, которые являются специалистами в авиационной отрасли, нелегально скупали у разных продавцов агрегаты и узлы, в том числе подержанные, к реактивному учебно-боевому самолету "Л-39"-"Альбатрос". Он находится на вооружении в более чем 30-ти странах мира", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, злоумышленники вывозили комплектующие за пределы нашего государства с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом.
Правоохранители остановили двух фигурантов дела в зоне таможенного поста международного аэропорта "Харьков".
Злоумышленники пытались под видом автомобильных запчастей незаконно вывезти в одну из стран ЕС комплектующие к самолету, что являются товарами двойного назначения.
Сейчас решается вопрос об осуществлении сообщение фигурантам сделки о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, контрразведка СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к вертолету "МИ-24".