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В Україну хотіли незаконно ввезти комплектуючі до військового вертольота

В Україну хотіли незаконно ввезти комплектуючі до військового вертольота

Київ • УНН

 • 12981 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Контррозвідка СБУ запобігла незаконному ввезенню в Україну комплектуючих до гвинтокрила "МІ-24". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ у Києві та Київській області.

"На Київщині контррозвідники СБ України попередили спробу незаконного ввезення до нашої країни товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов'язковому державному експортному контролю. Під час митного огляду автомобіля громадянина однієї із сусідніх країн на пункті пропуску "Вільча" правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила "МІ-24" без відповідних супровідних документів. Складові системи аварійного запису інформації були приховані серед особистих речей іноземця", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вартість запчастин становить понад 100 тисяч дол.

"Наразі слідчими спецслужби здійснено повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України", - додали у пресслужбі.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, на Львівщині блокували незаконний збут комплектуючих до бойових літаків МіГ-29.

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