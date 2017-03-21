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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец А.Хижняк досрочно стал чемпионом Европы по боксу

Украинец А.Хижняк досрочно стал чемпионом Европы по боксу

Киев • УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Румынии пройдут решающие поединки чемпионата Европы по боксу среди мужчин до 22 лет, по результатам которых определятся лучшие боксеры нынешнего Континентального первенства. Однако, лидер сборной Украины в весе до 75 кг Александр Хижняк, досрочно гарантировал себе золотую награду соревнований, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Вследствие полученной травмы в предыдущих поединках, белорус Виктор Дзяшкевиш был вынужден сняться с финального поединка. Таким образом в активе "сине-желтой" команды уже гарантированно есть одна золотая медаль.

Отмечается, что в рамках финальных поединков Ярослав Харциз (весовая категория 60 кг) сможет завоевать еще одно "золото", ведь будет боксировать в четвертой паре сегодняшней программы против россиянина Шамиля Аскерова.

Добавим также, по результатам вчерашних поединков украинские боксеры завоевали также три бронзовые медали. Их обладателями стали Ростислав Белостокский (весовая категория 49 кг), Степан Грекул (весовая категория 81 кг) и Рамазан Муслимов (весовая категория 91 кг).

Напомним, пятеро украинцев завоевали медали боксерского турнира в Азербайджане .

 

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