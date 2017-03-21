Українець О.Хижняк достроково став чемпіоном Європи з боксу

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Румунії пройдуть вирішальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків до 22 років, за результатами яких визначаться найкращі боксери цьогорічної Континентальної першості. Однак, лідер збірної України у вазі до 75 кг Олександр Хижняк, достроково гарантував собі золоту нагороду змагань, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Внаслідок отриманої травми в попередніх поєдинках, білорус Віктор Дзяшкевиш був змушений знятися з фінального двобою. Таким чином в активі "синьо-жовтої" команди вже гарантовано є одна золота медаль.

Зазначається, що у рамках фінальних поєдинків Ярослав Харциз (вагова категорія 60 кг) матиме змогу вибороти ще одне "золото", адже боксуватиме у четвертій парі сьогоднішньої програми проти росіянина Шаміля Аскерова.

Додамо також, за результатами вчорашніх поєдинків українські боксери вибороли також три бронзові медалі. Їх володарями стали Ростислав Білостоцький (вагова категорія 49 кг), Степан Грекул (вагова категорія 81 кг) та Рамазан Муслімов (вагова категорія 91 кг).

Нагадаємо, п'ятеро українців завоювали медалі боксерського турніру в Азербайджані.

 

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