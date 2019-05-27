Украинец пытался провезти через границу более полусотни планшетных компьютеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенне" в автомобиле, которым управлял гражданин Украины, обнаружили планшетные компьютеры Hewlett-Packard. Об этом сообщила пресс-служба ГФС во Львовской области, передает УНН.
Так, 25 мая гражданин Украины, возвращаясь из частной поездки автомобилем Volkswagen Caravelle через пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенне" для пересечения границы избрал полосу упрощенного таможенного контроля "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не везет товары, подлежащих налогообложению, отметили в ГФС.
В ходе таможенного контроля автомобиля работники Львовской таможни заподозрили наличие товаров, перемещаемых с сокрытием от таможенного контроля.
"Автомобиль был направлен в бокс для углубленного досмотра транспортных средств. Во время углубленного осмотра было обнаружено планшетные компьютеры производства Hewlett-Packard различных моделей и цвета в количестве 55 штук. Данный товар был скрыт под декоративной обшивкой дверей автомобиля", - говорится в сообщении.
В фискальной службе отметили, что гражданин совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, а именно с использованием способов, затрудняющих обнаружение таких товаров.
По признакам ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Планшетные компьютеры изъяли. Дело направят в суд.
Напомним, в пункте пропуска "Ужгород" в автомобиле, которым управлял гражданин Чехии, нашли арбалет, стрелы к нему и чем с лезвием длиной 27 см.