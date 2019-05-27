Українець намагався провезти через кордон понад півсотні планшетних комп’ютерів

Так, 25 травня громадянин України, повертаючись із приватної поїздки автомобілем Volkswagen Caravelle через пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор", чим засвідчив, що не везе товарів, які підлягають оподаткуванню, зазначили у ДФС.

У ході митного контролю автомобіля працівники Львівської митниці запідозрили наявність товарів, які переміщуються з приховуванням від митного контролю.

"Автомобіль було скеровано у бокс для поглибленого огляду транспортних засобів. Під час поглибленого огляду було виявлено планшетні комп’ютери виробництва Hewlett-Packard різних моделей та кольору в кількості 55 штук. Даний товар був прихований під декоративною обшивкою дверей автомобіля", - сказано у повідомленні.

У фіскальній службі зазначили, що громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

За ознаками ч.1 ст.483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Планшетні комп’ютери вилучили. Справу скерують до суду.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Ужгород" в автомобілі, яким керував громадянин Чехії, знайшли арбалет, стріли до нього та ніж з лезом завдовжки 27 см.