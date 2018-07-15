Украинец пытался пересечь границу с чужим паспортом

"Сегодня, в 07:00 утра, в пункте пропуска "Ивано-Франковск", на прилет в Украину, рейсовым самолетом сообщением Валенсия - Ивано-Франковск прибыл 29-летний гражданин Венгрии. На паспортном контроле мужчина предъявил заграничный паспорт соседней страны. Проверив документ по международным базам данных, произошло срабатывание базы данных "Интерпол", - рассказали пограничники.

Во время общения с мужчиной выяснилось, что на самом деле он является 30-летним украинцем, а паспорт на чужие установочные данные приобрел за деньги. Купив документ, украинец надеялся таким образом свободно передвигаться по странам ЕС.

Сейчас мужчину ждет административная ответственность, за попытку незаконного пересечения границы, а в дальнейшем псевдовенгру придется пообщаться с представителями правоохранительных органов в рамках уголовного производства.

Напомним, на украинском-польской границе работники Госпогранслужбы изъяли имитаторы следов лося, которые, вероятно, планировали использовать контрабандисты.