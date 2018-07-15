Украинец пытался пересечь границу с чужим паспортом

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48159 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105015 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126697 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134084 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170162 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153752 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 182039 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украинец пытался пересечь границу с чужим паспортом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. В Ивано-Франковске, в аэропорту пограничники обнаружили украинца, выдававший себя за гражданина Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого пограничного отряда, передает УНН.

"Сегодня, в 07:00 утра, в пункте пропуска "Ивано-Франковск", на прилет в Украину, рейсовым самолетом сообщением Валенсия - Ивано-Франковск прибыл 29-летний гражданин Венгрии. На паспортном контроле мужчина предъявил заграничный паспорт соседней страны. Проверив документ по международным базам данных, произошло срабатывание базы данных "Интерпол", - рассказали пограничники.

Во время общения с мужчиной выяснилось, что на самом деле он является 30-летним украинцем, а паспорт на чужие установочные данные приобрел за деньги. Купив документ, украинец надеялся таким образом свободно передвигаться по странам ЕС.

Сейчас мужчину ждет административная ответственность, за попытку незаконного пересечения границы, а в дальнейшем псевдовенгру придется пообщаться с представителями правоохранительных органов в рамках уголовного производства.

Напомним, на украинском-польской границе работники Госпогранслужбы изъяли имитаторы следов лося, которые, вероятно, планировали использовать контрабандисты.

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