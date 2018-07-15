Українець намагався перетнути кордон з чужим паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. В Івано-Франківську, в аеропорту, прикордонники виявили українця, що видавав себе за громадянина Угорщини. Про це повідомила прес-служба Чернівецького прикордонного загону, передає УНН.
“Сьогодні, о 07:00 ранку, в пункті пропуску “Івано-Франківськ”, на приліт в Україну, рейсовим літаком сполученням Валенсія — Івано-Франківськ прибув 29-річний громадянин Угорщини. На паспортний контроль чоловік пред’явив закордонний паспорт сусідньої країни. Перевіривши документ за міжнародними базами даних, відбулося спрацювання бази даних “Інтерпол”, — розповіли прикордонники.
Під час спілкування з чоловіком з’ясувалося, що насправді він є 30-річним українцем, а паспорт на чужі установчі дані придбав за кошти. Купивши документ, українець сподівався таким чином вільно пересуватися країнами ЄС.
На разі на чоловіка чекає адміністративна відповідальність, за спробу незаконного перетину кордону, а в подальшому псевдоугорцю доведеться поспілкуватися з представниками правоохоронних органів в рамках кримінального провадження.
Нагадаємо, на українсько-польському кордоні працівники Держприкордонслужби вилучили імітатори слідів лося, які, ймовірно, планували використати контрабандисти.