Украинец пытался незаконно вывезти патроны в Египет

"Во время оформления пассажиров в Шарм-эш-Шейхе на багаж одного из путешественников сработал четвероногий помощник пограничников. Впоследствии сотрудники Одесского отряда в сумке 27-летнего гражданина Украины обнаружили более тридцати патронов 9 мм травматического действия", - говорится в сообщении.

Сейчас лицо привлечено к ответственности за ч. 3. ст. 133 КУоАП (нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов на транспорте ред.), находки изъяты и переданы представителям Нацполиции.

Напомним, во время проверки в пограничном пункте пропуска в Корчевой польские пограничники обнаружили контрабанду патронов. Товар, без необходимых разрешений, пытался перевезти через границу 40-летний гражданин Украины.



