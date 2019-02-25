Українець намагався незаконно вивезти набої до Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сьогодні, через авіаційний пункт пропуску “Одеса”, 27-річний українець намагався незаконно вивезти набої для травматичної зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Одеського прикордонного загону.
“Під час оформлення пасажирів до Шарм-еш-Шейху на багаж одного з мандрівників спрацював чотирилапий помічник прикордонників. Згодом співробітники Одеського загону в сумці 27-річного громадянина України виявили понад тридцять набоїв 9 мм травматичної дії”, — йдеться у повідомленні.
Наразі особу притягнуто до відповідальності за ч.3.ст.133 КУпАП (порушення правил перевезення небезпечних речовин і предметів на транспорті ред.), знахідки вилучено та передано представникам Нацполіції.
Нагадаємо, під час перевірки у прикордонному пункті пропуску в Корчовій польські прикордонники виявили контрабанду набоїв. Товар, без необхідних дозволів, намагався перевезти через кордон 40-річний громадянин України.