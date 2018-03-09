Украинец Михайлюк в составе БК "Канзас" победил на старте плей-офф NCAA
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Команда Украинской Святослава Михайлюка “Канзас Джейхокс” одержала победу в матче плей-офф конференций “Бег 12” в NCAA, передает корреспондент УНН.
Уроженец Черкасс вышел в стартовой пятерке и в первой половине забил в проходе с фолом от противника, отличился эффектным аллей-упом и исправил ложный бросок своего партнера. Во второй части баталии Михайлюк отметился одной из главных своих сильных сторон — забил два трехочковых.
В результате “Канзас Джейхокс” победил в четвертьфинале конференции “Биг 12” “Оклахому Стэйт” — 82:68.
Наш соотечественник за 34 минуты украинец набрал 13 очков, 6 подборов, 2 передачи, 2 перехвата.
Отметим, что в полуфинале “Канзас Джейхокс” уже завтра будет играть против “Канзас Стэйт”.
Примечательно, что в другом противостоянии “Восточный Вашингтон” Украинская Богдана Близнюка победил в четвертьфинале конференции “Big Sky” “Портленд Стейт” — 77:72. MVP регулярного чемпионата конференции Близнюк стал лучшим на площадке. За 37 минут он набрал 35 очков, 7 подборов, 2 передачи.