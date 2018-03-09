Українець Михайлюк у складі БК "Канзас" переміг на старті плей-оф NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Команда українця Святослава Михайлюка “Канзас Джейхокс” здобула перемогу в матчі плей-оф конференцій “Біг 12” в NCAA, передає кореспондент УНН.
Уродженець Черкас вийшов у стартовій п’ятірці і в першій половині забив у проході з фолом від супротивника, відзначився ефектним алей-упом та виправив хибний кидок свого партнера. У другій частині баталії Михайлюк відзначився однією з головних свої сильних сторін — забив два триочкові.
Як наслідок “Канзас Джейхокс” переміг у чвертьфіналі конференції “Біг 12” “Оклахому Стейт” — 82:68.
Наш співвітчизник за 34 хвилини українець набрав 13 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення.
Зазначимо, що у півфіналі “Канзас Джейхокс” вже завтра гратиме проти “Канзас Стейт”.
Примітно, що в іншому протистоянні “Східний Вашингтон” українця Богдана Близнюка переміг у чвертьфіналі конференції “Big Sky” “Портленд Стейт” — 77:72. MVP регулярного чемпіонату конференції Близнюк став найкращим на майданчику. За 37 хвилин він набрав 35 очок, 7 підбирань, 2 передачі.