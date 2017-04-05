Украинец Х.Боломбой помог победить "Юте Джазз" в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА украинский тяжелый форвард Хоэль Боломбой помог "Юте Джазз" победить на собственной площадке "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 106:87, передает корреспондент УНН.
Наш соотечественник получил 2 минуты и 55 секунды игрового времени в конце поединка и при этом реализовал 1/1 трехочковый бросок и 1 из 2-х штрафных.
Стоит отметить, что для украинского "бигмена" данный матч стал 11 за "Юту" в нынешнем чемпионате НБА. Большинство сезона Х.Боломбой провел в Лиге развития НБА, где выступил в Матче всех звезд.
Стоит отметить, что натурализованный украинец может попасть в состав сборной Украины в матчах Евробаскета-2017.
Как сообщал УНН, украинец Х.Боломбой стал самым результативным игроком в матче NBDL .