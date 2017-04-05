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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113526 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Украинец Х.Боломбой помог победить "Юте Джазз" в матче НБА

Украинец Х.Боломбой помог победить "Юте Джазз" в матче НБА

Киев  •  УНН

 • 7807 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В поединке регулярного чемпионата НБА украинский тяжелый форвард Хоэль Боломбой помог "Юте Джазз" победить на собственной площадке "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 106:87, передает корреспондент УНН.

Наш соотечественник получил 2 минуты и 55 секунды игрового времени в конце поединка и при этом реализовал 1/1 трехочковый бросок и 1 из 2-х штрафных.

Стоит отметить, что для украинского "бигмена" данный матч стал 11 за "Юту" в нынешнем чемпионате НБА. Большинство сезона Х.Боломбой провел в Лиге развития НБА, где выступил в Матче всех звезд.

Стоит отметить, что натурализованный украинец может попасть в состав сборной Украины в матчах Евробаскета-2017.

Как сообщал УНН, украинец Х.Боломбой стал самым результативным игроком в матче NBDL .

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