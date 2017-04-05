Українець Х.Боломбой допоміг перемогти "Юті Джазз" у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА український важкий форвард Хоель Боломбой допоміг "Юті Джазз" перемогти на власному майданчику "Портленд Трейл Блейзерс" - 106:87, передає кореспондент УНН.
Наш співвітчизник отримав 2 хвилини і 55 секунди ігрового часу наприкінці поєдинку і при цьому реалізував 1/1 тричковий кидок та 1 з 2-х штрафних.
Варто відзначити, що для українського "бігмена" даний матч став 11 за "Юту" у нинішньому чемпіонаті НБА. Більшість сезону Х.Боломбой провів у Лізі розвитку НБА, де виступив у Матчі усіх зірок.
Варто зазначити, що натуралізований українець може потрапити до складу збірної України у матчах Євробаскету-2017.
Як повідомляв УНН, українець Х.Боломбой став найрезультативнішим гравцем у матчі NBDL.