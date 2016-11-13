Украинец А.Винокуров завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинец Андрей Винокуров завоевал серебряную медаль по велотреку на этапе Кубка мира в Нидерландах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НОК Украины.
"Андрей Винокуров завоевал серебряную награду по велотреку (кейрин) на этапе Кубка мира "TISSOT UCI TRACK CYCLING WORLD CUP" в Апельдорне", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на этапе Кубка мира в Нидерландах украинские велогонщики Любовь Басова и Андрей Винокуров получили золотые медали.