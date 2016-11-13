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15 марта, 19:03 • 110959 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154491 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130198 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123283 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108605 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103443 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100074 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец А.Винокуров завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по велотреку

Украинец А.Винокуров завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по велотреку

Киев • УНН

 • 9807 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинец Андрей Винокуров завоевал серебряную медаль по велотреку на этапе Кубка мира в Нидерландах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НОК Украины.

"Андрей Винокуров завоевал серебряную награду по велотреку (кейрин) на этапе Кубка мира "TISSOT UCI TRACK CYCLING WORLD CUP" в Апельдорне", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на этапе Кубка мира в Нидерландах украинские велогонщики Любовь Басова и Андрей Винокуров получили золотые медали.

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