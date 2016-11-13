Українець А.Винокуров виборов "срібло" на етапі Кубка світу з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Українець Андрій Винокуров виборов срібну медаль з велотреку на етапі Кубка світу в Нідерландах. Про це УНН повідомили у прес-службі НОК України.
“Андрій Винокуров виборов срібну нагороду з велотреку (кейрін) на етапі Кубку світу „TISSOT UCI TRACK CYCLING WORLD CUP“ у Апельдорні”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на етапі Кубка світу в Нідерландах українські велогонщики Любов Басова та Андрій Винокуров здобули золоті медалі.