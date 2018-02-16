Украина получила лицензию на юношескую Олимпиаду в художественной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина получила право принять участие в юношеских Олимпийских играх 2018 года в художественной гимнастике, передает УНН.
В Москве состоялись квалификационные соревнования по художественной гимнастике, на которых были разыграны лицензии на юношескую Олимпиаду, которая состоится в этом году в Буэнос-Айресе.
Украинские юниорки Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко по результатам выступлений в четырех программах заняли второе и третье места соответственно, получив таким образом олимпийскую лиценции и две медали.
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К.Погранична завоевала "серебро" с результатом в 61,150 балла, а В.Оноприенко получила "бронзу" с 60,200 балла. Первое место заняла представительница России Анастасия Сергеева (62,300).
Отметим, третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе. Европа получит для участия 18 лицензий, Азия и Америка - по семь, Африка - три, Океания - одну. Всего будут соревноваться 36 гимнасток. Однако страна имеет право отправить только одну свою представительницу. Кто именно выступит от Украины, определится позже.
Как сообщал УНН, МОК предлагает провести следующую юношескую Олимпиаду в Африке.