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Україна здобула ліцензію на юнацьку Олімпіаду в художній гімнастиці

Україна здобула ліцензію на юнацьку Олімпіаду в художній гімнастиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна отримала право взяти участь на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року у художній гімнастиці, передає УНН.

У Москві відбулися кваліфікаційні змагання з художньої гімнастики, на яких були розіграні ліцензії на юнацьку Олімпіаду, що відбудеться цього року в Буенос-Айресі.

Українські юніорки Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко за результатами виступів у чотирьох програмах посіли друге і третє місця відповідно, здобувши таким чином олімпійську ліцезію та дві медалі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці здобули перші ліцензії на юнацькі Олімпійські ігри-2018

Х.Погранична виборола "срібло" із результатом у 61,150 балу, а В.Онопрієнко отримала "бронзу" із 60,200 балу. Перше місце посіла представниця Росії Анастасія Сергєєва (62,300).

Зазначимо, треті літні юнацькі Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 18 жовтня 2018 року в аргентинському Буенос-Айресі. Європа отримає для участі 18 ліцензій, Азія та Америка - по сім, Африка - три, Океанія - одну. Усього змагатимуться 36 гімнасток. Однак країна має право відправити лише одну свою представницю. Хто саме виступить від України, визначиться пізніше.

Як повідомляв УНН, МОК пропонує провести наступну юнацьку Олімпіаду в Африці.

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