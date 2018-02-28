Украина увеличила отбор газа из ПХГ до рекордных за два года объемов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина увеличила отбор газа до максимальных за последние два отопительных сезона объемов — 115 млн кубометров. Об этом свидетельствуют данные “Укртрансгаза”, передает УНН.
“По состоянию на сегодня отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных за последние два осенне-зимние периоды до 115 млн кубометров”, — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в настоящее время запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд кубометров, что на 18% больше чем в прошлом году.
“Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона”, — заверили в компании.
Напомним, недавнее увеличение импорта газа Украиной связано с тем, что “Нафтогаз” начал импорт газа из Европейского союза.