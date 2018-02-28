Україна збільшила відбір газу з ПСГ до рекордних за два роки обсягів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна збільшила відбір газу до максимальних за останні два опалювальні сезони обсягів - 115 млн кубометрів. Про це свідчать дані "Укртрансгазу", передає УНН.
“Станом на сьогодні відбір газу з ПСГ збільшився до максимальних за останні два осінньо-зимові періоди до 115 млн кубометрів”, — сказано у повідомленні компанії.
Зазначається, що наразі запас газу в ПСГ становить 10,1 млрд кубометрів, що на 18% більше ніж торік.
“Цих обсягів достатньо для комфортного проходження Україною опалювального сезону”, — запевнили у компанії.
Нагадаємо, нещодавне збільшення імпорту газу Україною пов’язано з тим, що “Нафтогаз” розпочав імпорт газу з Європейського союзу.