Україна збільшила відбір газу з ПСГ до рекордних за два роки обсягів

“Станом на сьогодні відбір газу з ПСГ збільшився до максимальних за останні два осінньо-зимові періоди до 115 млн кубометрів”, — сказано у повідомленні компанії.

Зазначається, що наразі запас газу в ПСГ становить 10,1 млрд кубометрів, що на 18% більше ніж торік.

“Цих обсягів достатньо для комфортного проходження Україною опалювального сезону”, — запевнили у компанії.

Нагадаємо, нещодавне збільшення імпорту газу Україною пов’язано з тим, що “Нафтогаз” розпочав імпорт газу з Європейського союзу.