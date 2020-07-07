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Украина занимает одно из первых мест в Европе по младенческой смертности - НСЗУ

Украина занимает одно из первых мест в Европе по младенческой смертности - НСЗУ

Киев  •  УНН

 • 9567 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Украине ежегодно рождается более 300 тысяч младенцев, из них более 15 тысяч детей ежегодно появляются на свет преждевременно. В то же время Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности. Об этом во время брифинга сообщила руководительница Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан, передает корреспондент УНН.

"В нашей стране ежегодно рождается более 300 тысяч младенцев, и более 15 тысяч из них появляются на свет преждевременно, это каждый 19-й новорожденный. Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности. В Украине смертность детей составляет 7,5 на 1000 родившихся живыми, в ЕС она вдвое меньше, поэтому в этом году оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях находится в фокусе особого внимания", - отметила она.

Напомним, в НСЗУ рассказали, как получить бесплатное обследование для ранней диагностики онкозаболеваний.

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