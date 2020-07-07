Україна займає одне із перших місць в Європі за малюковою смертністю - НСЗУ

“В нашій країні щороку народжується понад 300 тисяч немовлят, і понад 15 тисяч з них з’являються на світ передчасно, це кожний 19-й новонароджений. Україна займає одне із перших місць в Європі за показником малюкової смертності. В Україні смертність малюків складає 7,5 на 1000 народжених живими, у ЄС вона вдвічі менша, тому цього року надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках перебуває у фокусі особливої уваги”, — зазначила вона.

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, як отримати безоплатне обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань.