У НСЗУ розповіли, як отримати безоплатне обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань

ukru
12:11 • 18642 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 43030 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 89952 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 113872 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 116072 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 170567 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141199 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148326 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148823 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129420 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 131156 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 117379 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 117625 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 107225 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 27792 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 18604 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 43007 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 89938 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 113868 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 116071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 11761 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107224 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 107601 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125110 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 141486 перегляди
Актуальне
У НСЗУ розповіли, як отримати безоплатне обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань

У НСЗУ розповіли, як отримати безоплатне обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань

Київ • УНН

 • 91049 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Єдиною умовою отримання безоплатного обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань є наявність направлення лікаря. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

"До програми медгарантій включено 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших серед населення онкозахворювань. Серед них, зокрема, мамографія, колоноскопія. Ці дослідження для пацієнта є безоплатними. Єдина умова – мати направлення лікаря. 14 тисяч пацієнтів вже зробили такі дослідження", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відповідно до рекомендацій ВООЗ та з урахуванням рівня захворюваності на онкопатології населення різного віку, встановлюються обмеження по віку пацієнтів, яким призначаються такі дослідження.

"Наприклад, мамографію призначають пацієнткам віком від 40 років, цистоскопію - пацієнтам від 50 років", - зазначається у повідомленні.

Також НСЗУ законтрактувала 683 медзаклади на надання послуг з проведення інструментальних досліджень для ранньої діагностики онкозахворювань. 34 з них – приватні. Та виплатила 20 млн грн цим медзакладам за проведення обстежень пацієнтів у квітні-травні.

Повідомляється, що до пакету послуг з проведення досліджень, який пацієнт отримує безоплатно, включено:

▪️ проведення дослідження з забезпеченням анестезії за потреби;
▪️ гістологічне дослідження взятого у пацієнта під час обстеження матеріалу за потреби;
▪️ аналіз та опис результатів дослідження.

"Щоб пройти безоплатно обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань, пацієнту потрібно: звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження та обрати медзаклад для проходження дослідження та звернутись до нього", - інформує НСЗУ.

Нагадаємо, у МОЗ запевнили, що хворі на орфанні та онкозахворювання будуть забезпечені ліками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32