У НСЗУ розповіли, як отримати безоплатне обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Єдиною умовою отримання безоплатного обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань є наявність направлення лікаря. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НСЗУ.
"До програми медгарантій включено 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших серед населення онкозахворювань. Серед них, зокрема, мамографія, колоноскопія. Ці дослідження для пацієнта є безоплатними. Єдина умова – мати направлення лікаря. 14 тисяч пацієнтів вже зробили такі дослідження", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відповідно до рекомендацій ВООЗ та з урахуванням рівня захворюваності на онкопатології населення різного віку, встановлюються обмеження по віку пацієнтів, яким призначаються такі дослідження.
"Наприклад, мамографію призначають пацієнткам віком від 40 років, цистоскопію - пацієнтам від 50 років", - зазначається у повідомленні.
Також НСЗУ законтрактувала 683 медзаклади на надання послуг з проведення інструментальних досліджень для ранньої діагностики онкозахворювань. 34 з них – приватні. Та виплатила 20 млн грн цим медзакладам за проведення обстежень пацієнтів у квітні-травні.
Повідомляється, що до пакету послуг з проведення досліджень, який пацієнт отримує безоплатно, включено:
▪️ проведення дослідження з забезпеченням анестезії за потреби;
▪️ гістологічне дослідження взятого у пацієнта під час обстеження матеріалу за потреби;
▪️ аналіз та опис результатів дослідження.
"Щоб пройти безоплатно обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань, пацієнту потрібно: звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження та обрати медзаклад для проходження дослідження та звернутись до нього", - інформує НСЗУ.
Нагадаємо, у МОЗ запевнили, що хворі на орфанні та онкозахворювання будуть забезпечені ліками.