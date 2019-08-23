Украина завоевала первую медаль летнего ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Дебютную медаль чемпионата мира по летнему биатлону в белорусских Раубичах украинской сборной принесла Анна Кривонос, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Кривонос выиграла квалификацию в суперспринте среди юниорок, и в финале лидировала до третьего огневого рубежа. Но там она поторопилась с последним выстрелом, допустив промах, который не смогла ликвидировать и с помощью запасного патрона. Еще один промах Анна допустила в заключительной стойке, потеряв и серебряную награду. И все же, для подиума этой точности и скорости на дистанции Кривонос оказалось достаточно — “бронза”.
Сразу за лучшей из украинок в итоговом протоколе расположилась наша Валерия Дмитренко — автор лучшей стрельбы в гонке (+36,3 с), а Анна Коваленко финишировала на восьмой позиции (0 штрафных кругов, +57,7 с).
Екатерина Бех потеряла возможность бороться за награды уже на первом рубеже, когда наработала три штрафных круга. Но после этого спортсменка собралась и сумела подняться на двенадцатую место. Еще одна наша участница, Любовь Кипяченкова, финишировала 18-й.
Отметим, что “золото” завоевала Валерия Васнецова с РФ, которая на семь секунд опередила китаянку Чу Ян Мень. Обе использовали по два запасных патрона, но россиянка была чуть быстрее в скорострельности.