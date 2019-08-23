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Україна завоювала першу медаль літнього ЧС з біатлону

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Дебютну медаль чемпіонату світу з літнього біатлону в білоруських Раубічах українській збірній принесла Ганна Кривонос, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Кривонос виграла кваліфікацію у суперспринті серед юніорок, і в фіналі лідирувала аж до третього вогневого рубежу. Але там вона поквапилася з останнім пострілом, допустивши промах, який не змогла ліквідувати і за допомогою запасного патрона. Ще один промах Ганна допустила в заключній стійці, втративши і срібну нагороду. І все ж, для подіуму цієї точності і швидкості на дистанції Кривонос виявилося досить — “бронза”.

Відразу за кращою з українок в підсумковому протоколі розташувалася наша Валерія Дмитренко — автор кращої стрільби в гонці (+36,3 с), а Ганна Коваленко фінішувала на восьмій позиції (0 штрафних кіл, +57,7 с).

Катерина Бех втратила можливість боротися за нагороди вже на першому рубежі, коли напрацювала три штрафних кола. Але після цього спортсменка зібралася і зуміла піднятися на 12-е місце. Ще одна наша учасниця, Любов Кіпяченкова, фінішувала 18-ю.

Зазначимо, що “золото” завоювала Валерія Васнєцова з РФ, яка на сім секунд випередила китаянку Чу Янь Мень. Обидві використовували по два запасних патрона, але росіянка була трохи швидше в скорострільності.

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