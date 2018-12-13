Украина завоевала медаль в биатлонной эстафете на Кубке IBU
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Стартовый день второго этапа Кубка IBU в итальянском Риднау принес Украине медаль в рамках одиночной смешанной эстафеты, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Украинская биатлон".
Лучшую стрельбу в гонке продемонстрировали украинцы. Наши биатлонисты Юлия Журавок и Виталий Труш использовали всего два запасных патрона. И до последнего рубежа украинцы претендовали даже на победу. Но один неточный выстрел Труша позволил соперникам обойти его на выходе со стадиона. В итоге - "бронза" для Украины (+15,3 с).
Примечательно, что знаменитая спортсменка, обладательница Большого Хрустального Глобуса сезона 2016/17 Лаура Дальмайер впервые приняла участие в гонках Кубка IBU. Но даже ее участие не помогла немецкой команде победить. Она и ее партнер Роман Рейес на двух допустили 10 промахов и на финише проиграли две секунды российскому дуэту Анастасия Морозова - Сергей Корастылев.
Среди экзотических фактов стоит отметить первое за последние 25 лет появление во взрослых эстафетах биатлонистов Кыргызстана.
Напомним, что для украинцев данный подиум стал вторым в сезоне на этапах Кубка IBU.