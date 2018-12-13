Україна завоювала медаль в біатлонній естафеті на Кубку IBU
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Стартовий день другого етапу Кубку IBU в італійському Ріднау приніс Україні медаль в рамках одиночної змішаної естафети, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Український біатлон".
Кращу стрільбу в гонці продемонстрували українці. Наші біатлоністи Юлія Журавок та Віталій Труш використали всього два запасних патрона. І до останнього рубежу українці претендували навіть на перемогу. Але один неточний постріл Труша дозволив суперникам обійти його на виході зі стадіону. У підсумку – "бронза" для України (+15,3 с).
Примітно, що знаменита спортсменка, володарка Великого Кришталевого Глобуса сезону 2016/17 Лаура Дальмайер вперше взяла участь в гонках Кубка IBU. Але навіть її участь не допомогла німецькій команді перемогти. Вона і її партнер Роман Реєс на двох допустили 10 промахів і на фініші програли дві секунди російському дуету Анастасія Морозова - Сергій Корастильов.
Серед екзотичних фактів варто відзначити перше за останні 25 років появу у дорослих естафетах біатлоністів Киргизстану.
Нагадаємо, що для українців даний подіум став другим у сезоні на етапах Кубка IBU.