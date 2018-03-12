Украина выборола девятую медаль на Паралимпийских играх
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В заключительной лыжной гонке третьего соревновательного дня зимней Паралимпиады в Пхенчхан повели борьбу за медали спортсменки с поражением опорно-двигательного аппарата, передает корреспондент УНН.
Три украинки из всего 11 лыжниц вели гонку за награды в данной дисциплине и одной из них удалось добиться высокой позиции. Людмила Ляшенко с отставанием в 1:29 минуты получила бронзовую медаль. Близкой к подиуму была наша Юлия Батенкова-Бауман — 4 позиция 1:41,9 мин. Другая украинка Богдана Конащук заняла 8-ю строчку + 7:39,1 мин.
Обладательницами “золотой” и “серебряной” медали стали нейтральные паралимпийские спортсменки — Екатерина Румянцева и Анна Миленина соответственно.
Стоит отметить, что в копилке сборной Украины на данный момент 9-ть медалей — 3 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 “бронзы”.
Как сообщал УНН, Ляшенко принесла Украине первую награду 12-х зимних Паралимпийских игр.