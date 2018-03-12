Україна здобула дев'яту медаль на Паралімпійських іграх

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У заключній лижній гонці третього змагального дня зимової Паралімпіади у Пхьончхані повели боротьбу за медалі спортсменки з ураженням опорно-рухового апарату, передає кореспондент УНН.

Три українки із загалом 11 лижниць вели перегони за нагороди в даній дисципліні і одній із них вдалося домогтися високої позиції. Людмила Ляшенко з відставанням в 1:29 хвилини одержала бронзову медаль. Близькою до подіуму була наша Юлія Батенкова-Бауман — 4 позиція +1:41,9 хв. Інша українка Богдана Конащук посіла 8-й рядок + 7:39,1 хв.

Володарками “золотої” і срібної медалі стали нейтральні параолімпійські спортсменки — Катерина Румянцева та Анна Міленіна відповідно.

Варто відзначити, що в скарбничці збірної України на даний момент 9-ть медалей — 3 “золоті”, 2 “срібні” та 4 “бронзи”.

Як повідомляв УНН, Ляшенко принесла Україні першу нагороду 12-х зимових Паралімпійських ігор.

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