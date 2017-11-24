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Украина запустит новое серийное производство корпусов для всего спектра РСЗО

Украина запустит новое серийное производство корпусов для всего спектра РСЗО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина запустит новое серийное производство корпусов для всего спектра реактивных систем залпового огня от 300 мм и меньше. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после демонстрации нового оборудования по производству боеприпасов в ГАХК "Артем", передает УНН.

"Мы надеемся, что серийное производство начнется со следующего года", - сказал он.

Турчинов отметил, что на новом оборудовании будут производиться корпуса для ракет залпового огня из сверхпрочных сплавов.

"Фактически, это корпус ракеты, который обеспечит их эффективное использование по дальности, точности. Хочу подчеркнуть, что даже в советские времена Украина не имела технологии производства таких корпусов", - уточнил он.

Он пояснил, что уникальность оборудования заключается в том, что одновременно корпус ракеты формируется из внешней и внутренней стороны.

"Это оборудование работает с очень прочными материалами. С счет этого мы имеем большую мощность ракетных двигателей, которые будут работать в рамках этих корпусов", - отметил он.

Секретарь СНБО также рассказал, что технологическая линия обеспечит весь спектр ракет для реактивных систем залпового огня - начиная от 300 мм и меньше.

Как сообщал УНН, ВСУ провели 9 успешных запусков зенитных управляемых ракет.

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