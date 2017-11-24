Україна запустить нове серійне виробництво корпусів для всього спектру РСЗВ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна запустить нове серійне виробництво корпусів для всього спектру реактивних систем залпового вогню від 300 мм і менше. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після демонстрації нового обладнання з виробництва боєприпасів у ДАХК “Артем”, передає УНН.
“Ми сподіваємося, що серійне виробництво розпочнеться з наступного року”, — сказав він.
Турчинов наголосив, що на новому обладнанні вироблятимуться корпуси для ракет залпового вогню з надміцних сплавів.
“Фактично, це є корпус ракети, який забезпечить їх ефективне використання щодо дальності, точності. Хочу підкреслити, що навіть в радянські часи України не мала технології виробництва таких корпусів”, — уточнив він.
Він пояснив, що унікальність обладнання полягає в тому, що одночасно корпус ракети формується з зовнішньої і внутрішньої сторони.
“Це обладнання працює з дуже міцними матеріалами. З рахунок цього ми маємо більшу потужність ракетних двигунів, які будуть працювати в межах цих корпусів”, — зауважив він.
Секретар РНБО також розповів, що технологічна лінія забезпечить весь спектр ракет для реактивних систем залпового вогню — починаючи від 300 мм і менше.
Як повідомляв УНН, ЗСУ провели 9 успішних запусків зенітних керованих ракет.