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Україна запустить нове серійне виробництво корпусів для всього спектру РСЗВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна запустить нове серійне виробництво корпусів для всього спектру реактивних систем залпового вогню від 300 мм і менше. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після демонстрації нового обладнання з виробництва боєприпасів у ДАХК “Артем”, передає УНН.

“Ми сподіваємося, що серійне виробництво розпочнеться з наступного року”, — сказав він.

Турчинов наголосив, що на новому обладнанні вироблятимуться корпуси для ракет залпового вогню з надміцних сплавів.

“Фактично, це є корпус ракети, який забезпечить їх ефективне використання щодо дальності, точності. Хочу підкреслити, що навіть в радянські часи України не мала технології виробництва таких корпусів”, — уточнив він.

Він пояснив, що унікальність обладнання полягає в тому, що одночасно корпус ракети формується з зовнішньої і внутрішньої сторони.

“Це обладнання працює з дуже міцними матеріалами. З рахунок цього ми маємо більшу потужність ракетних двигунів, які будуть працювати в межах цих корпусів”, — зауважив він.

Секретар РНБО також розповів, що технологічна лінія забезпечить весь спектр ракет для реактивних систем залпового вогню — починаючи від 300 мм і менше.

Як повідомляв УНН, ЗСУ провели 9 успішних запусків зенітних керованих ракет.

Українські Національні Новини

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