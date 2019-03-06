Украина ввела временный безвизовый режим для граждан Северной Македонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Республики Северная Македония. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный вебсайт Президента Украины.
Указ №57/2019 обнародован на сайте главы государства.
"С целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Северная Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений, подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан, постановляю ввести на период с 16 марта 2019 года до 15 марта 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", говорится в указе Президента.
Указ вступает в силу со дня его опубликования - 6 марта.
Напомним, в ближайшее время Украина запланировала проведение дополнительных консультаций с Мексикой о безвизовом режиме для украинцев.