Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим для громадян Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Північна Македонія. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний вебсайт Президента України.
Указ №57/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
"З метою розвитку і практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Північна Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин, підтверджуючи наміри продовжувати співробітництво щодо лібералізації режиму взаємних поїздок громадян, постановляю запровадити на період з 16 березня 2019 року до 15 березня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Північна Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", йдеться в указі Президента.
Указ набирає чинності з дня його опублікування – 6 березня.
Нагадаємо, найближчим часом Україна запланувала проведення додаткових консультацій з Мексикою щодо безвізового режиму для українців.