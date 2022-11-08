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Украина запросила в США системы ПВО C-RAM - ABC News

Украина запросила в США системы ПВО C-RAM - ABC News

Киев • УНН

 • 415335 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. ABC News получила письмо высокопоставленного украинского чиновника, направленное членам Конгресса, с просьбой поддержать призывы Украины к дополнительным системам противовоздушной обороны, передает УНН.

Детали

В письме глава украинского парламента Руслан Стефанчук призывает США предоставить Украине высокомобильные системы ПВО, известные как C-RAM, заявив, что они помогут защитить «важные объекты, особенно важные электростанции».

Стефанчук сообщил, что украинское правительство также обратилось в администрацию Байдена с официальным запросом на системы C-RAM.

В своем письме Стефанчук также просит чиновников США помочь ему в обращении к администрации Байдена с просьбой предоставить ракеты большей дальности, чтобы украинские военные могли уничтожать такие цели, как «запасы иранских беспилотников, которые находятся глубоко в тылу врага на оккупированной территории Украины».

C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания входящих угроз и скорострельную пушку для их уничтожения, причем НАТО заявляет, что системы способны производить 4500 выстрелов в минуту.

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