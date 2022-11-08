Україна запросила у США системи ППО C-RAM - ABC News

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У листі голова українського парламенту Руслан Стефанчук закликає США надати Україні високомобільні системи ППО, відомі як C-RAM, заявивши, що вони допоможуть захистити «важливі об'єкти, особливо важливі електростанції».

Стефанчук повідомив, що український уряд також звернувся до адміністрації Байдена з офіційним запитом на системи C-RAM.

У своєму листі Стефанчук також просить високопосадовців США допомогти йому у зверненні до адміністрації Байдена з проханням надати ракети більшої дальності, щоб українські військові могли знищувати такі цілі, як «запаси іранських безпілотників, які знаходяться глибоко в тилу ворога на окупованій території України».

C-RAM мають вбудований радар для відстеження вхідних загроз і скорострільну гармату для їх знищення, причому НАТО заявляє, що системи здатні робити 4500 пострілів за хвилину.