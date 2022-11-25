Детали

"Признано целесообразным привлечением займа от Международного банка реконструкции и развития как четвертого дополнительного финансирования для реализации проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" в размере 500 млн долларов США", – написал Мельничук.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства отмечал, что благодаря принятым сегодня правительственным решениям Украина привлечет еще 500 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития.

"Это часть крупного проекта поддержки государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления. Средства направим на поддержку малообеспеченных, ВПЛ, на зарплаты учителям и врачам", – рассказал Шмыгаль.

Напомним

Украина привлечет 4,5 млрд долларов гранта от МБРР и Международной ассоциации развития.