Україна залучить ще 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України вирішив залучити позику в розмірі 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Про це в Telegram повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як четвертого додаткового фінансування для реалізації Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні! у розмірі 500 млн. доларів США", – написав Мельничук.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду зазначав, що завдяки ухваленим сьогодні урядовим рішенням Україна залучить ще 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.
"Це частина великого проекту підтримки державних видатків для забезпечення стійкого держуправління. Кошти спрямуємо на підтримку малозабезпечених, ВПО, на зарплати вчителям та лікарям", – розповів Шмигаль.
Нагадаємо
Україна залучить 4,5 млрд доларів гранту від МБРР та Міжнародної асоціацїі розвитку.