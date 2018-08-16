Украина осталась в топ-40 сборных мира в обновленном рейтинге ФИФА

Новый рейтинг, посчитанный по новой формуле, получил повышение значения результатов матчей финальных турниров чемпионатов мира и континентов. По сравнению с предыдущей, июньской классификации, ее лидер - сборная Германии, которая неудачно выступила на ЧМ-2018, - опустился на 15-ю позицию. Возглавила рейтинг, поднявшись на шесть мест, команда Франции - победитель Мундиаля. Сборная Хорватии, финалист чемпионата мира, прыгнула на 16 ступенек и стала четвертой. Также отметим прогресс Уругвая (+9) и Англии (6).

Сборная Украины в новом рейтинге осталась на том же 35-м месте, на котором в июне по старой схеме. Среди представителей Европы наша национальная команда сейчас находится на 21-й позиции.

Примечательно, что соперники сборной Украины в Лиге наций, национальные команды Словакии и Чехии, занимают соответственно 26-е и 44-е места.

Также отметим, что наибольший регресс в сотне лучших в пассиве Египта -20 позиций - 65-е.

Как сообщал УНН, ближайший соперник уменьшил отставание от Украины в таблице коэффициентов УЕФА.