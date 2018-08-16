Україна залишилась в топ-40 збірних світу в оновленому рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому Україна знову посідає 35-у сходинку, маючи 1468 балів, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Новий рейтинг, скалькульований за новою формулою, отримав підвищення значення результатів матчів фінальних турнірів чемпіонатів світу та континентів. Порівняно з попередньою, червневою класифікацією, її лідер - збірна Німеччини, що невдало виступила на ЧС-2018, - опустився на 15-у позицію. Очолила рейтинг, піднявшись на шість місць, команда Франції — переможець Мундіалю. Збірна Хорватії, фіналіст чемпіонату світу, стрибнула на 16 сходинок і стала четвертою. Також відзначимо прогрес Уругваю (+9) та Англії (+6).
Збірна України в новому рейтингу залишилася на тому ж 35-му місці, на якому була в червні за старої схеми. Серед представників Європи наша національна команда наразі перебуває на 21-й позиції.
Примітно, що суперники збірної України в Лізі націй, національні команди Словаччини та Чехії, посідають відповідно 26-е та 44-е місця.
Також відзначимо, що найбільший регрес у сотні кращих в пасиві Єгипту -20 позицій – 65-ті.
Як повідомляв УНН, найближчий суперник зменшив відставання від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.